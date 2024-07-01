АЛЕКСЕЙ ЛАДЫКОВ,

вице-премьер — полномочный представитель Чувашии при Президенте России:

«На подведении итогов работы Международной выставки «Россия» мы получили третью награду. Ее вручил председатель Организационного комитета, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Очередная достойная награда нашей республики на выставке «Россия» — это результат системной и креативной работы команды Главы региона. Более 2 тысяч сотрудников, с момента открытия и в течение всех 9 месяцев, были задействованы в организации работы стенда Чувашии. Каждого гостя мы знакомили с нашими достижениями, технологиями, культурой, национальным колоритом. Подводя итоги, можно смело сказать, что Чувашия смогла покорить сердца россиян своим гостеприимством и вниманием, национальной культурой и традициями, передовыми достижениями и технологиями. Все, что планировали, реализовали!»