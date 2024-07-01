За верность республике и семье

Указом Главы Чувашии от 28 июня государственными наградами

отмечены 24 жителя республики

За большие заслуги в укреплении института семьи орденом «За любовь и верность» награждены супруги:

Отмахов Николай Федорович и Отмахова Анастасия Ивановна, г. Новочебоксарск,

Сергеев Николай Александрович и Сергеева Антонина Николаевна, Козловский муниципальный округ,

Степанов Николай Иванович и Степанова Зоя Степановна, Вурнарский муниципальный округ,

Хушкин Николай Димитриевич и Хушкина Мария Ивановна, Яльчикский муниципальный округ.

Медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Ялуков Петр Валерьевич — директор ЗАО «Батыревский».

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Артемьев Николай Семенович — председатель Собрания депутатов Красночетайского муниципального округа, Ильина Алина Геннадьевна — управляющий делами — начальник отдела организационно-контрольной работы администрации Батыревского муниципального округа, Турзанова Ольга Николаевна — начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и контроля в Управлении городского хозяйства администрации города Новочебоксарска.

Этим же Указом присвоены почетные звания

«Заслуженный зоотехник Чувашской Республики» Азизову Марату Ринатовичу — главному зоотехнику ООО «Агрофирма «Исток», Батыревский муниципальный округ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики» — Васильеву Александру Николаевичу — работнику сельского хозяйства СПК «Труд», Батыревский муниципальный округ, Лапшину Валерию Николаевичу — исполнительному директору общества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Канмаш», Канашский муниципальный округ;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Дмитриевой Ольге Вячеславовне — редактору АУ «Редакция Шумерлинской газеты «Вперед»;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» — Ефимовой Ольге Витальевне — заместителю начальника отдела профессионального искусства, образования и народного творчества Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, Муллиной Светлане Николаевне — хормейстеру народного хора «Ветеран» Мемориального комплекса «Победа» города Чебоксары;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» — Афанасьеву Юрию Васильевичу — директору ООО «Домоуправление», г. Чебоксары;

«Заслуженный спасатель Чувашской Республики» — Васильеву Павлу Алексеевичу — спасателю поисково-спасательного отряда Чувашской республиканской поисково-спасательной службы;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» — Черепковой Антонине Николаевне — старшему бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление-29», г. Чебоксары, Щербаткиной Татьяне Константиновне — заместителю министра финансов Чувашской Республики — начальнику Управления бюджетной политики в отраслях социальной сферы и финансирования государственного аппарата;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» — Михайлову Игорю Васильевичу — члену Ассоциации юристов Чувашской Республики, заместителю председателя Избирательной комиссии Чувашской Республики, Шлаевой Елене Александровне — нотариусу нотариального округа г. Чебоксары.