Тотальное доминирование

Спортсмены из Чувашии продемонстрировали великолепную игру и победили в общекомандном зачете на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «бадминтон».

В статусных состязаниях в Раменском участвовали порядка ста парабадминтонистов из 20 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии. За нашу республику выступили семь представителей спортивно-адаптивной школы.

По итогам интересных поединков абсолютной чемпионкой России стала Татьяна Гуреева. Она завоевала золотые награды — в женском одиночном разряде, в паре вместе с представительницей Пермского края Натальей Маликовой, а также в смешанном дуэте с партнером по сборной Павлом Поповым, который также отметился «бронзой» в мужской одиночке. Победу здесь одержал еще один наш земляк Илья Паргеев. Кроме того, он также вместе с коллегой по команде Юрием Степановым завоевал «золото» в парном разряде, а в смешанной паре занял третье место с Людмилой Игнатенко из Ставропольского края. В свою очередь, Юрий Степанов еще взял «серебро» в одиночном разряде. Также награды различного достоинства завоевали Антон Иванов, Сергей Шатров и Вита Вимба.