Идеальное выступление во Франции

Уроженец Чебоксар Марат Шарипов продолжает штурмовать мировой теннисный олимп. На сей раз 21-летний перспективный спортсмен одержал победу на турнире категории «фьючерс» во французском местечке Бурк-ан-Брес.

На пути к заветному трофею Марату пришлось сражаться с теннисистами, имевшими опыт игры на элитном уровне. В первом круге Шарипов уверенно справился с французом Мо Малижом — 6:4, 6:1. Далее наш земляк обыграл представителя Бельгии Бувайсара Гадамаури — 7:5, 6:1. На стадии четвертьфинала Марат одолел еще одного теннисиста из Франции Дэна Аддеда — 6:1, 6:4. В полуфинале Шарипов сломил сопротивление итальянца со звучной «автомобильной» фамилией Джанмарко Феррари — 7:5, 6:3. А в битве за трофей Марат без особых усилий превзошел другого опытного игрока с Аппенинского полуострова Лоренцо Джустино — 6:2, 6:3.

После победы во Франции Марат Шарипов в лайв-рейтинге ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов. — Прим. ред.) поднялся на 57 строчек и занимает 337 место, обновив лучший показатель в карьере (349 место).