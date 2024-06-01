Внедорожники уехали на спецоперацию

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Жители деревни Старое Ахпердино Батыревского округа вскладчину купили УАЗ для бойцов-земляков. Перед отправкой машины в зону СВО она была освящена, чтобы воины чувствовали благословение всех, кто молится за их безопасность, сообщает телеграм–канал Контракт21 рф.

А чуть раньше жители села Бичурга-Баишево Шемуршинского округа приобрели для участников спецоперации автомобиль повышенной проходимости. Но перед отправкой в часть технике нужен был ремонт. На помощь пришли парни–волонтеры из Чебоксарского округа — они провели техобслуживание, диагностику и ремонт внедорожника.

Опубликовано: 27 июня 2024 г.


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