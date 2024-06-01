МИХАИЛ ДЕГТЯРЕВ,

министр спорта РФ:

«Главным направлением подготовки велосипедистов Чувашии исторически является маунтинбайк. В Чебоксарах в профильном центре пообщался с воспитанниками школы олимпийского резерва имени Валерия Ярды. Ребята очень увлечены своим делом. Благодарю тренеров за работу с юными чемпионами! С каждым годом увеличивается представительство спортсменов Чувашии в составе сборных команд России. В этом году 19 велосипедистов республики пополнили сборные. Спортшкола регулярно получает господдержку. В рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» закупаются велосипеды для маунтинбайка и комплектующие к ним. А в ближайшей перспективе центр маунтинбайка улучшит свою инфраструктуру. Появится специализированная трасса, в состав которой войдут разминочное поле, малый и большой круги на 2 и 4,5 км. Детско-юношеский спорт — одна из самых основных наших задач. Его будем развивать».