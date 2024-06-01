Лишенный прав водитель «накосячил» на железнодорожном переезде

С нарушением не проскочишь

На трассе «Чебоксары — Сурское» экипаж отдельного специализированного батальона ДПС заметил, что водитель «Лады» «проскочил» железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Конечно же, дорожные инспекторы поехали вслед за нарушителем и тормознули его. Оформляя материал по части 1 статьи 12.10 КоАП РФ, они проверили 68-летнего жителя Чебоксарского округа по базе данных. Вопросов к немолодому автолюбителю сразу прибавилось. В 2015 году за нетрезвую езду суд лишил мужчину водительских прав. Два года водитель пытался оспорить данное решение, но в итоге оплатил штраф, а сдать удостоверение «забыл». Говорит, что не знал о такой своей обязанности.

Спешка на переезде «освежила» память пенсионера и не только… Мужчина лишился и водительского документа, и автомашины, которую поместили на специализированную стоянку. А за то, что сельчанин управлял транспортным средством, будучи лишенным водительских прав (ч. 2 ст. 12.7), суд оштрафовал его еще на 30 тысяч рублей…

Фото Госавтоинспекции Чувашии