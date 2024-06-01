Мария Мамаева выступила на пять с плюсом

Представительница Чувашии Мария Мамаева продолжает успешно выступать на престижных стартах по плаванию среди спортсменов с нарушением зрения. На сей раз она завоевала пять наград на Кубке России, прошедшем на базе Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге.

В крупных соревнованиях приняли участие спортсмены из 17 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии. Среди участников — чемпионы Паралимпийских игр, мира, Европы, многократные победители и призеры крупных международных и российских стартов. И наша Маша отлично справилась с титулованными конкурентами. Она показала лучшие результаты на дистанциях 200 метров комплексным плаванием и 50 метров баттерфляем, а также завоевала два «серебра» и «бронзу» на дистанциях 50 и 100 метров брассом и 50 метров на спине.

К важным соревнованиям девушка усердно готовилась под внимательным присмотром мамы Веры Васильевны. Но избежать волнения перед стартом ей не удалось. «Определенная нервозность присутствовала, потому что уровень соревнований серьезный. Пришлось бороться с сильными соперниками из разных регионов — от Камчатки до Калининграда, — рассказала спортсменка корреспонденту «СЧ». — Я настроилась на то, что мне нужно плыть и ни о чем не думать. Главное — выполнить элементы, которые отрабатывала на тренировках. Соревнования получились классными — выступила на пять с плюсом. Особенно меня порадовала золотая медаль на тяжелой дистанции 200 метров комплексным плаванием, и то, что удалось сохранить уровень результатов, показанный на чемпионате России в апреле».

Кстати, нашей спортсменке пришлось совмещать тренировки и выступления на соревнованиях с подготовкой к выпускным экзаменам. И ей это отлично удалось. Маша сдала ЕГЭ на высокие баллы, а буквально вчера получила аттестат, в котором только три четверки, остальные — пятерки. Поступать она планирует в ЧГПУ, на факультет иностранных языков. Но любимые тренировки в бассейне прекращать, конечно, не будет.