Правительство Чувашии выделило деньги на реконструкцию площади у аэропорта

Маневренный фонд республики меняет «правила приема»

Стоимость проекта благоустройства площади Скворцова возле Чебоксарского аэропорта составит 48,5 млн рублей. В том числе 38,8 млн выделяется из республиканского резервного фонда, еще 9,8 млн предоставит город Чебоксары. Проект соответствующего постановления об изменениях в госпрограмме формирования городской среды, представленный министром строительства, архитектуры и ЖКХ Михаилом Коледой, утвержден на заседании правительства под председательством Главы Чувашии Олега Николаева.

В ходе реконструкции площади Скворцова обустроят новый пешеходный переход, появятся выделенная зона для пешеходов, освещение, малые архитектурные формы, новый остановочный павильон и новые покрытия, зонированные парковочные места. Работы должны быть завершены до конца октября текущего года. Объект важный, надо как можно быстрее привести его в соответствие с современными стандартами, сказал Глава республики. И пожелал строителям должным образом организовать работу.

Михаил Коледа озвучил также проект поправок в постановление правительства республики от 31 августа 2006 года. Речь идет о перечне категорий граждан, имеющих право на одновременное проживание в маневренном фонде. Таким правом теперь обладают все, у кого жилые помещения стали непригодными для проживания, а не только те, кто проживает в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.

Библиотеки республики будут иметь единую информационную систему комплексной автоматизации внутренних процессов и корпоративного взаимодействия. Проект постановления об этом представила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Светлана Каликова. Система предназначена для создания инфраструктуры библиотечной сети как части цифровой экосистемы. Задача информационной системы — предоставление библиотечных услуг на высоком уровне доступности, централизованное формирование исходных баз данных электронного каталога.

Несколько проектов представила министр труда и социальной защиты Алена Елизарова. Один из них — о поправках в долгосрочную программу Чувашии по содействию занятости молодежи на период до 2030 года. Предлагается изложить в новой редакции план мероприятий по реализации программы. В него, в частности, включены меры по содействию занятости молодежи, находящейся в местах лишения свободы и отбывающей наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Другим проектом предложено внести изменения в порядок оказания социальной помощи малоимущим семьям и одиноким гражданам на основе социального контракта. Порядок утвержден еще в 2014 году, и сейчас приводится в соответствие с решениями федерального правительства. В частности, тестирование предпринимательских способностей соискателей будет проводиться с использованием информационной системы Минэкономразвития России. Действующий порядок будет дополнен положением о сроке прекращения госпомощи на основе соцконтракта.

В рамках реализации мероприятий по снижению уровня бедности на основании социального контракта на 20 июня в республике заключено 1682 социальных контракта по оказанию государственной социальной помощи (59,4% от плана), сообщила Алена Елизарова. В том числе — 659 — на поддержку при трудоустройстве, 576 — на осуществление предпринимательской деятельности и 157 — на ведение личного подсобного хозяйства.

Был представлен на заседании правительства и проект постановления о порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Как сообщил министр образования Дмитрий Захаров, размер пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей составляет 1461 рубль (трехмесячная государственная академическая стипендия) на одного человека в год. Также уточнены категории получателей мер социальной поддержки в части бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и обуви.

Участники заседания рассмотрели также ряд других документов. Среди них — и проект поправок в Закон «О защите прав граждан — участников долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков на территории Чувашской Республики».