ОЛЬГА ЛЮБИМОВА,

министр культуры России:

«Пушкинскую карту уже получили 10,4 млн человек, что составляет 74% от общего числа граждан РФ в возрасте от 14 до 22 лет. На сегодня в программе участвуют 11,8 тыс. организаций культуры различных форм собственности, которые реализовали уже 69,6 млн билетов на общую сумму 33,7 млрд рублей. Наибольший интерес у целевой аудитории вызывает кино: на показы национальных фильмов молодежь приобрела 27,4 млн билетов. На втором месте по количеству проданных билетов театральные постановки — 13 млн билетов. Третье место делят экспозиции музеев и мероприятия, организуемые дворцами культуры и клубами. Среди лидеров по доле выданных карт от потенциала региона — Чувашская Республика (99,8%), Оренбургская область (95,9%), Республика Татарстан (94,9%), Нижегородская область (93,3%) и ряд других регионов».