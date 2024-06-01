Премии за медали Игр БРИКС получат спортсмены Чувашии и их тренеры

Правительство республики включило Международные игры стран БРИКС в перечень состязаний, за которые спортсменам и их тренерам будут выплачивать денежное поощрение в случае достижения высоких результатов.

Соответствующее постановление Кабинета министров подписал Олег Николаев. Ранее Глава Чувашии рассказывал в своем телеграм-канале о принятом решении назначить премии атлетам и их наставникам за успехи на Играх БРИКС. Напомним, на соревнованиях в Казани спортсмены из Чувашии выиграли шесть наград — три «золота» и три «серебра». Выплаты получат гимнаст Владислав Поляшов — за победу в упражнении на коне и второе место — на параллельных брусьях, самбисты София Емелюкова и Павел Иванов, ставшие чемпионами Игр БРИКС, завоевавшие в Казани серебряные награды Виктория Максимова (легкая атлетика), Полина Андреева (тяжелая атлетика), а также наставники чемпионов и призеров.

В зависимости от результатов премии для спортсменов составят от 75 до 120 тысяч рублей, а для их тренеров — от 37,5 до 60 тысяч рублей.