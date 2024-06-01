С начала года из страны выслано свыше 300 задержанных в Чувашии иностранцев

Нарушителей не держим

Вскоре таких нежеланных гостей в республике может стать еще меньше. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД самостоятельно принимать решения о депортации мигрантов. Раньше это можно было сделать лишь по постановлению суда, который рассматривал дела об административных правонарушениях со стороны приезжих.

Отметим, что мигрантов в Чувашии относительно немного: наш регион занимает 12 место по их численности в Приволжском федеральном округе. Но, несмотря на довольно стабильную ситуацию, контроль за иностранцами сотрудники полиции не ослабляют. За 5 месяцев нынешнего года было проведено почти полторы тысячи проверок — на стройках, объектах торговли, общественного питания, в гостиницах и хостелах. Почти вдвое, по сравнению с прошлым годом, возросло и количество выявленных нарушений — свыше одной тысячи фактов.

Чаще всего гости из ближнего и дальнего зарубежья игнорировали правила въезда в РФ и миграционного учета, забывали уведомить органы внутренних дел о своем проживании и трудились в Чувашии без разрешительных документов. С такими разговор недолгий — выдворение в форме самостоятельного контролируемого выезда либо депортация. Количество высланных из страны нелегалов увеличилось более чем в 4 раза, кроме того принято порядка 350 решений закрыть им въезд на территорию России.

Строгого соблюдения российских законов требуют и от иностранных студентов, которых в Чувашии около 3,5 тысячи. Как разъяснила заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии полковник полиции Оксана Таратина, если студент из-за рубежа дважды и более в течение года привлекался к административной ответственности, визу ему не продлят и проследят, чтобы недоучившийся специалист покинул Россию в установленные сроки. Да и учебу такому горе-студенту после этого, скорее всего, придется продолжать уже где-то в другом месте: в последующие 5 лет вернуться в Россию он не сможет…

С вступлением в силу нововведений иностранцы, находящиеся в режиме высылки, не смогут, к примеру, заключить брак, зарегистрировать недвижимость, совершить банковские операции. Не останутся без внимания и дети иностранцев: если к их поведению возникнут вопросы, страну покинуть придется всей семье.

Сейчас иностранные рабочие для бизнесменов выгодны, несмотря на внушительные штрафы, которые достигают четверти миллиона рублей за одного нелегала. Ужесточение миграционного законодательства должно изменить расклад сил на рынке труда. Фото УВМ МВД по Чувашии