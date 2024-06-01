С начала года из страны выслано свыше 300 задержанных в Чувашии иностранцев

Автор: Ольга ПавловаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Нарушителей не держим

Вскоре таких нежеланных гостей в республике может стать еще меньше. Правительство России поддержало законопроект о праве МВД самостоятельно принимать решения о депортации мигрантов. Раньше это можно было сделать лишь по постановлению суда, который рассматривал дела об административных правонарушениях со стороны приезжих.
Отметим, что мигрантов в Чувашии относительно немного: наш регион занимает 12 место по их численности в Приволжском федеральном округе. Но, несмотря на довольно стабильную ситуацию, контроль за иностранцами сотрудники полиции не ослабляют. За 5 месяцев нынешнего года было проведено почти полторы тысячи проверок — на стройках, объектах торговли, общественного питания, в гостиницах и хостелах. Почти вдвое, по сравнению с прошлым годом, возросло и количество выявленных нарушений — свыше одной тысячи фактов.
Чаще всего гости из ближнего и дальнего зарубежья игнорировали правила въезда в РФ и миграционного учета, забывали уведомить органы внутренних дел о своем проживании и трудились в Чувашии без разрешительных документов. С такими разговор недолгий — выдворение в форме самостоятельного контролируемого выезда либо депортация. Количество высланных из страны нелегалов увеличилось более чем в 4 раза, кроме того принято порядка 350 решений закрыть им въезд на территорию России.
Строгого соблюдения российских законов требуют и от иностранных студентов, которых в Чувашии около 3,5 тысячи. Как разъяснила заместитель начальника Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии полковник полиции Оксана Таратина, если студент из-за рубежа дважды и более в течение года привлекался к административной ответственности, визу ему не продлят и проследят, чтобы недоучившийся специалист покинул Россию в установленные сроки. Да и учебу такому горе-студенту после этого, скорее всего, придется продолжать уже где-то в другом месте: в последующие 5 лет вернуться в Россию он не сможет…
С вступлением в силу нововведений иностранцы, находящиеся в режиме высылки, не смогут, к примеру, заключить брак, зарегистрировать недвижимость, совершить банковские операции. Не останутся без внимания и дети иностранцев: если к их поведению возникнут вопросы, страну покинуть придется всей семье.

 

Сейчас иностранные рабочие для бизнесменов выгодны, несмотря на внушительные штрафы, которые достигают четверти миллиона рублей за одного нелегала. Ужесточение миграционного законодательства должно изменить расклад сил на рынке труда. Фото УВМ МВД по Чувашии

Опубликовано: 26 июня 2024 г.


Читайте также:

Жительница Йошкар-Олы задержана после серии краж из чебоксарских магазинов
Организаторы подпольных казино в Чебоксарах предстанут перед судом
Чувашские полицейские выявили межрегиональную группу кибермошенников
Главный инспектор МВД России проведет в Чувашии прием граждан
"Лишенец" пытался пересдать экзамен в ГИБДД с помощью скрытой видеокамеры
"Берданку" и "Стечкина" обнаружили оперативники в "подпольном" арсенале охотника
Василий Дмитриев — фронтовик, учитель, человек
Полиция Новочебоксарска устанавливает владельцев похищенного имущества

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.