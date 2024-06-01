Делегация из Чувашии показала хорошие результаты в рамках окружного спортивно-туристского лагеря «Туриада», который традиционно состоялся на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области.

В соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях с участием международных коллективов золотую медаль в связке с представительницей Марий Эл завоевала наша землячка Валерия Лекомцева, сообщил министр спорта Чувашии Василий Петров в своем телеграм-канале. Помимо этого, Валерия взяла «серебро» вместе с партнершей по команде Еленой Антоновой в рамках окружного первенства. Также сплоченный тандем завоевал серебряную награду по результатам матчевой встречи Приволжского и Центрального федеральных округов.

Примечательно, что Елена Антонова вместе с еще одним представителем Чувашии Николаем Морозовым в составе сборной России заняли первое место на соревнованиях по спортивному туризму «Кубок дружбы» на пешеходной дистанции среди эстафетных коллективов.