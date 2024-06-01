Антон Дроздов: технологический суверенитет является частью стратегии устойчивого развития

Устойчивое развитие сегодня – это насущная потребность, которая определяет новые стандарты жизни общества и новые стандарты ведения бизнеса, и технологический суверенитет является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития для России. Об этом сказал Антон Дроздов, заместитель председателя ПСБ, выступая на пленарном заседании Чебоксарского экономического форума «Чувашия — устойчивое развитие». Банк традиционно является генеральным партнером форума.

В ходе выступления на пленарном заседании Антон Дроздов рассказал о современных финансовых инструментах для проектов обеспечения технологического суверенитета, которые реализованы банком. «Сейчас особый фокус сделан на развитие взаимодействия государства и бизнеса, включая инициативы на региональном уровне. ПСБ давно и плодотворно сотрудничает с правительством Чувашии в рамках развития промышленного потенциала. В портфеле ПСБ сформирован пул экологических проектов, направленных на устойчивое развитие региона — это в том числе финансирование энергетической инфраструктуры, проектов ЖКХ с применением энергоэффективных составляющих, закупок экологического транспорта и другие. Мы предлагаем целый набор инструментов – это льготные кредиты с льготной ставкой, выпуски облигаций с купоном, который потом субсидируется государством, нефинансовые цифровые сервисы, а также финансовые инструменты для «зеленых проектов», — рассказал Антон Дроздов.

Обсуждению «зеленой повестки» в рамках социально-экономического развития российских регионов посвящен был и деловой завтрак «Финансирование инвестиционных ESG-проектов Чувашии».

«Сегодня многие регионы внедряют ESG-принципы в свою социально-экономическую стратегию развития, и Чувашия стала одним из пионеров, в чем ПСБ активно поддерживает республику с самого начала. Банк выступает как один из центров компетенций по реализации таких проектов, работая с компаниями туристической, коммунальной, энергетической инфраструктуры, и мы готовы рассматривать новые проекты и реализовывать их вместе с регионами», — отметил Антон Дроздов.

В деловых мероприятиях форума приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, генеральный директор ГК «Трансэнергопром» Елена Климашевская, генеральный директор ООО «Концерн «Тракторные заводы» Андрей Водопьянов и другие.

В рамках культурной программы форума Антон Дроздов и Олег Николаев заложили первый камень в фундамент музея «Вышитая карта России», строительство которого начнется до конца года. Вышитая карта России — уникальный экспонат, созданный усилиями сотен мастеров со всей страны. Новый музей станет яркой туристической достопримечательностью на Красной площади Чебоксар и местом притяжения жителей и гостей республики. Проект реализуется при финансовой поддержке ПСБ.