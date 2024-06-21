Созидательная сила бизнес-пространства

В Чувашии растет число женщин, имеющих свое дело. Все больше их проектов получают государственную поддержку. О роли прекрасного пола в укреплении экономики страны шла речь на круглом столе «Женщины-предприниматели — лидеры устойчивого развития», состоявшемся в рамках Чебоксарского экономического форума.

На деловую встречу, провела которую Общероссийская общественная организация «Женщины Бизнеса», собрались представительницы десяти регионов. Почти все они были одеты в белое, а участниц из Чувашии можно было узнать и по красным шарфикам с национальными узорами.

Бизнес-леди отметили чисто женские качества, способствующие успеху: большой запас терпения, способность действовать вдолгую (вода камень точит), мягкая сила и, конечно же, созидательная энергия любви.

Депутат Госдумы Алла Салаева спросила предпринимательниц, почему они не идут в политику. Многие сослались на загруженность на работе, но некоторые выразили желание попробовать себя и на этом поприще.

На круглом столе была поддержана инициатива Торгово-промышленной палаты РФ по поводу семейного бизнеса — такое понятие нужно закрепить законодательно, ведь это тоже мощный драйвер экономического роста.

Председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева выразила надежду, что такие встречи продолжатся, и женщины будут обогащать друг друга опытом, эмоциями, энергией и делать этот мир лучше.