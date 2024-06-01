Дом для речных путешествий

Эстетичные, комфортные, безопасные. Так Глава республики Олег Николаев оценил плавучие дома–хаусботы от Шумерлинского завода спецавтомобилей. Посмотреть и оценить эти хаусботы могут и жители Чебоксар — две гостиницы на плаву «припарковались» неподалеку от чебоксарского яхт-клуба.

Подобные дома на воде — отличный вариант развития экономики и туризма, считает Олег Николаев. «На хаусботы и плавучие спа есть спрос — только за июнь в адрес завода поступило порядка 10 запросов, — написал он. — Интересуются ими и в Татарстане, и в Башкортостане. Уже есть потенциальные заказчики первых образцов. Считаю, для республики дома на воде — большая перспектива развития. Этот сегмент только зарождается. Нет никаких сомнений, что эти объекты будут востребованы. Запуск хаусботов привлечет туристов, позволит жителям и гостям республики путешествовать с комфортом, исследовать водные маршруты нашей Чувашии. Оператор яхт-клуба, занимающийся прокатом разных водных средств транспорта уже много лет, сообщил, что аренда на представленные сегодня два объекта уже расписана на следующий период, причем и на выходные, и на рабочие дни».