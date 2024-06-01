В кабинете биологии чебоксарской школы № 10 появились 15 микроскопов

Все увидят и узнают

На уроки биологии в новом учебном году ребята из чебоксарской школы № 10 будут ходить с особым интересом — во время каникул в их учебное заведение доставили новенькие микроскопы. Предыстория появления в школе этих приборов не совсем обычна.

«В ходе заключительной в 2023 году прямой линии от родительского комитета 6 «А» класса чебоксарской школы № 10 поступила просьба помочь с закупкой микроскопов для детей, — рассказал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев. — Взял данный вопрос на свой личный контроль. Обещание выполнено. 15 микроскопов уже находятся в школе и ждут ребят».

С помощью микроскопов мальчишки и девчонки погрузятся в таинственный и увлекательный мир, где можно узнать много нового и интересного. Они смогут наглядно изучать строение клеток, внешнее и внутреннее устройство стеблей и листьев растений, проводить эксперименты, готовить исследовательские проекты. Как утверждают учителя, пригодится микроскоп и при подготовке учащихся к ЕГЭ.

Кстати, ребят, увлеченных наукой об окружающей среде, о мире животных, растений, в 10-й школе немало. По словам ее директора Светланы Кумальковой, ученики уже несколько лет подряд занимают призовые места на муниципальных этапах олимпиады по биологии. А теперь с новыми микроскопами у юных биологов наверняка и побед будет больше, и отличных оценок тоже.

Публикуется в рамках проекта «Путевка в жизнь для каждого ребенка»