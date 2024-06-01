Небесные маршруты скорой

Вертолет вовремя доставил двух жителей Алатыря к столичным медикам. Пациенты на себе ощутили преимущества санитарной авиации, которая действует в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и расширяет возможности первичной медико-санитарной помощи.

С жалобами на боли в животе и груди 71-летняя пенсионерка в центральную районную больницу обратилась сама. Осмотр показал, что у нее острое воспаление почек и серьезные проблемы с сердцем. После телемедицинской консультации лечащий врач принял решение направить пациентку в БСМП, сообщили в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Вертолет принял пожилую женщину на борт и отправился в Чебоксары. А буквально следом — еще один вызов на перевозку по воздуху. Обострился недуг у 69-летнего алатырца, который поступил в ЦРБ с жалобами на головную боль и чувство тяжести за грудиной. «Поскольку назначенная терапия не принесла пациенту улучшения, было решено транспортировать его в специализированное лечебное учреждение Чебоксар», — рассказала и.о. заместителя главного врача по службе медицины катастроф Елена Едкова. С диагнозом «Предсердно-желудочковая блокада полная» мужчину доставили в Республиканский кардиодиспансер.

Сейчас алатырцы поправляют свое здоровье. А вертолет санавиации по-прежнему несет круглосуточную вахту, и готов в любую минуту вылететь на зов о помощи с бригадой медиков на борту.