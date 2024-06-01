За награды сразятся чемпионы

Перспективные отечественные легкоатлеты, а также спортсмены из Беларуси станут участниками престижных Всероссийских соревнований — Мемориала А.В. Игнатьева. Пройдут они на стадионе «Олимпийский» 22 июня. Поклонникам республиканской «королевы спорта» будет за кем последить — ведь хорошие результаты постараются показать и представители Чувашии.

Во многих дисциплинах выступят спортсмены, ставшие победителями и призерами Международных Игр БРИКС в Казани. Одна из главных надежд республиканской «королевы спорта» Виктория Максимова на дистанции 200 м сразится практически со всеми лидерами российского сезона: Верой Филатовой, Анастасией Шакуло, Анной Татьковой, Ксенией Сомовой, Ульяной Баженовой.

Основной костяк мужского отечественного спринта побежит на дорожках «Олимпийского» дистанцию 100 м. Молодая звезда, чемпион России 20-летний Константин Крылов из Краснодарского края поборется за «золото» с Владиславом Дорониным, Ярославом Ткаличем и Андреем Лукиным.

Практически сильнейшие составы представлены на дистанциях 400 м с барьерами у женщин и мужчин. В строю — самые быстрые легкоатлеты в этой дисциплине и чемпионы Игр БРИКС Эмилия Тангара (Воронежская область) и Федор Иванов (Москва). Также заслуживает внимания предварительный состав на дистанции 1500 м у женщин. Абсолютный лидер в дисциплине, титулованная Светлана Аплачкина из Воронежской области попытается одолеть на дорожке не только своих главных конкуренток, но и трио сильных бегуний из Чувашии — Марию Владимирову, сестер Анну и Анастасию Красильниковых. Также за нашу республику на Мемориале А.В. Игнатьева выступят Сергей Морозов (прыжки в высоту), Рудольф Прокопюк (400 м), Михаил Киргизов и Даниил Дмитриев (1500 м) и многие другие.

Отметим, что в секторах метания диска и копья серьезную конкуренцию лучшим отечественным спортсменам составят представители Беларуси.