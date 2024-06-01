Чебоксарский речной порт возобновляет сообщение с левобережным пляжем

По Волге с ветерком

С завтрашнего дня в Чебоксарах снова будут курсировать трамвайчики от речного порта до левобережного пляжа и обратно.

Регулярная навигация продлится до конца теплого сезона, рассказали в администрации столицы республики. Соответствующее соглашение подписано с Чебоксарским речным портом. Как сообщил глава города Владимир Доброхотов в своем телеграм-канале, цены на проезд останутся приемлемыми благодаря компенсации части затрат на перевозки из бюджета столицы. Сумма поддержки составит 7 млн рублей. Стоимость билета на трамвайчик по маршруту «Чебоксары — Пляж левобережный» на взрослого пассажира составит 120 рублей, на ребенка в возрасте от 5 до 10 лет — 60 рублей.