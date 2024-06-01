«Туриада» стартовала с наших побед

Представители Чувашии отличились на соревнованиях спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада», базирующегося на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области. Валерия Лекомцева и Андрей Прокопьев завоевали золотые награды в рамках окружного первенства по спортивному туризму на пешеходных дистанциях 4-го класса сложности. Теперь по условиям «Туриады» Валерия и Андрей должны получить звания кандидатов в мастера спорта. Кроме того, они, как победители, поедут на Всероссийские соревнования по спортивному туризму. В этом году лагерь объединил более 600 молодых людей из ПФО, регионов ЦФО (Смоленская, Брянская, Калужская и Тамбовская области и Москва), а также из Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Напомним, что «Туриада» проводится при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.