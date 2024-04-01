Оркестр из Ульяновска сыграет в Чебоксарах саундтреки из кинохитов

Миссия выполнима

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Брызги волн, залпы пушек, накренившаяся от штормового ветра мачта корабля… Наблюдая за тем, как отважно Капитан Джек Воробей сражается с королевской гвардией, мы даже не задумываемся о том, что едва ли не половина эффекта этой сцены зависит от музыки. Услышать самые яркие мелодии из кинофильма «Пираты Карибского моря» и не только чебоксарцы смогут сегодня, 19 апреля, в Чувашской государственной филармонии.

Ульяновский академический симфонический оркестр «Губернаторский», чью программу «Симфонический блокбастер» везде принимают на ура — «крепкий орешек». За его плечами — многолетняя история, взращенная на благодатной почве ленинградской дирижерской школы, а в репертуаре — добротные полотна Петра Чайковского, Александра Бородина и Сергея Танеева. Но на сей раз артисты возьмут не столько точностью и быстротой пальцев, сколько особым чувством стиля и вкуса. Ведь хорошая киномузыка — это не просто стандартное музыкальное сопровождение, а целая сюита, обретающая самостоятельную творческую жизнь и помогающая зрителю разгадать замысел экранного действа.

Главный дирижер оркестра Эдуард Дядюра — вообще человек увлекающийся, легкий на подъем, с радостью берущийся за разного рода эксперименты. В 2010 году по приглашению большого любителя группы «Deep Purple» Дмитрия Медведева, на тот момент Президента России, он провел концерт в Государственном Кремлевском дворце по случаю новогоднего приема. «Первая часть была классическая, а потом на сцену вышли рок-музыканты, — рассказывает Эдуард Александрович. — Весь зал с удовольствием отплясывал под них в своих смокингах». Также маэстро работает как эстрадный композитор, его произведения пели Николай Басков и «Хор Турецкого».

Совсем недавно оркестранты решили немного похулиганить. Они сменили рубашки, пиджаки и бабочки на косухи, кожаные шорты и панковские прически и вместо сосредоточенных взглядов в ноты принялись размахивать смычками, отбивать ногами ритм и трясти головами в такт. Такой была программа «Классика рока», собравшая в Чебоксарах аншлаг. Традиционное звучание акустических инструментов «прожарили» электрогитарами, электроскрипками и вокалом в характерной роковой «обертке» со скримингом, гроулингом и пиг-сквилом. Существенно расширили и группу ударных, благодаря чему усилилось ритмическое начало. Интересно, а как будет на этот раз?