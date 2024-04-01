Житель Моргаушского округа обвиняется в избиении женщин

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В суде кулаками не помашешь

Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя деревни Калмыково. В декабре прошлого года мужчина, будучи пьяным, избил у себя дома свою сожительницу и ее сестру. После заставил спуститься в подпол, где удерживал их в течение продолжительного времени. История с избиением повторилась и в январе этого года. Кстати, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за подобные правонарушения.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Моргаушский районный суд для рассмотрения по существу.

Опубликовано: 20:00 18 Апрель 2024 г.


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