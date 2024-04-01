Чувашию посетила президент Федерации триатлона Ксения Шойгу

От модернизации инфраструктуры до подготовки тренеров

Они и в открытой воде плывут, и велосипедом управляют, а заканчивают дистанцию бегом. Не зря про триатлонистов говорят: «Железные люди». Ведь триатлон требует максимальной мобилизации ресурсов человеческого организма. Перспективы развития «спорта для универсалов» в нашей республике обсудили на встрече Главы Чувашии Олега Николаева с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу.

Сегодня триатлоном в Чувашии занимаются более 700 человек. Юные звездочки зажигаются, а опытные спортсмены оттачивают мастерство на базах четырех муниципалитетов республики — Чебоксар и Новочебоксарска, Батыревского и Ядринского округов. Конечно, этого недостаточно. Поэтому во время встречи Олега Николаева с Ксенией Шойгу была достигнута договоренность об открытии в ближайшее время еще четырех отделений по триатлону в Ибресинском, Комсомольском, Мариинско-Посадском и Чебоксарском округах.

В воспитании талантливого спортсмена огромную роль играет профессионализм наставников, которых нужно тщательно обучать. «В развитии любого вида спорта, в том числе и триатлона, важна подготовка квалифицированных тренерских кадров. И в этом вопросе у нас есть опыт запуска программ переподготовки учителей физкультуры на базе ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, — заявил Глава Чувашии Олег Николаев. — Сотрудничество уже показало свою эффективность — организованы курсы по самбо, керешу, в скором времени будет по единоборствам. Эту практику мы транслируем и на триатлон».

Между Федерацией триатлона России и ЧГПУ имени И.Я. Яковлева было заключено соглашение о сотрудничестве, направленное в первую очередь на взращивание квалифицированных тренеров, а также развитие и популяризацию триатлона в республике, участие вуза в обеспечении подготовки высококвалифицированных спортсменов. Программа обучения тренеров будет предоставлена федерацией и реализована на базе университета к новому учебному году.

По слова министра спорта Чувашии Василия Петрова, в республиканскую программу развития триатлона внесут определенные корректировки. В частности, не только по укреплению кадрового состава, но и по улучшению материально-технической базы.

КСЕНИЯ ШОЙГУ,

президент Федерации триатлона России: «Я очень рада, что мне удалось приехать в Чувашию — здесь активно развивается триатлон, занимается большое количество детей. Много инициатив обсуждалось сегодня, в том числе и создание специальной программы по подготовке тренеров. Убеждена, что при подготовке самое важное — это правильное наставничество. Будем надеяться, что воплотим намеченные с республикой планы по развитию триатлона, так как задачи масштабные».

Кстати

За 2023 год сборная Чувашии по триатлону завоевала 47 медалей (13 золотых, 18 серебряных, 16 бронзовых) на межрегиональных и всероссийских соревнованиях. В 2024 году пять представителей республики попали в состав сборных России по различным возрастам.