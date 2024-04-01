В эту субботу, 20 апреля, во всем мире вновь пройдет Тотальный диктант

Главное не «пятерка», а участие

В предвкушении праздника грамотности — и ценители русского языка и современной отечественной литературы в Чувашии. В этом году республика примкнет к глобальной просветительской акции в 12-й раз.

В Чувашии Тотальный диктант ждут и любят — написать под диктовку текст, специально подготовленный известными российскими писателями и публицистами, каждый год собираются полные аудитории. Пункты проверки грамотности в Чебоксарах в этом году те же: лекционные залы Чувашского госуниверситета имени И.Н.?Ульянова, который, к слову, вместе с «Советской Чувашией» курирует акцию в нашей республике, и Национальная библиотека. Если в последней свободные места для участия закончились еще во вторник, то в университетских аудиториях их хватит всем. Адрес тот же: улица Университетская, дом 38. Как рассказал «СЧ» региональный координатор Тотального диктанта, заместитель декана факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Обжогин, для пишущих отведут четыре огромные «поточки» и еще одну-две аудитории будут держать в запасе, если желающих окажется больше. А в Новочебоксарске площадкой акции станет школа № 16.

В одной из аудиторий университета, к слову, текст нынешнего автора Тотального диктанта — прозаика, эссеиста, редактора и журналиста Анны Матвеевой — впервые прочитает ректор вуза Андрей Александров, который и сам много лет пишет диктант. В других аудиториях и в Национальной библиотеке диктовать будут вузовские филологи, в школе Новочебоксарска — учитель русского языка и литературы.

Тотальный диктант зазвучит и на национальных языках, в том числе на чувашском. Такое нововведение, напомним, появилось у акции в прошлом году — проект получил название «Тот.Язык». Если тогда небольшой переведенный отрывок из текста автора диктанта писали на девяти родных языках, то в этот раз его прочитают уже не менее чем на 14-ти. В Махачкале, например, на аварском и агульском, в Ростове-на-Дону — на армянском и осетинском, в Томске — на селькупском. Как пояснил Андрей Обжогин, «Тот.Язык» на чувашском языке можно будет написать сразу после завершения основного диктанта. Текст подготовили специалисты-лингвисты факультета.

А для тех, кто изучает русский язык как иностранный, по традиции пройдет тест TruD.

Он состоит из 10 интересных и познавательных заданий на основе оригинального текста диктанта. Как правило, участвуют в нем иностранные студенты, обучающиеся в Чувашии. Лучших из лучших вместе с отличниками Тотального диктанта чествуют на церемонии награждения.

Кстати, в этом году в некоторых российских городах и за рубежом можно написать еще и детский Тотальный диктант. Как объясняют организаторы, идея витала уже давно, ведь многие участники акции приходят в аудитории всей семьей. Младшеклассникам, конечно, осилить два листка А4 под диктовку непросто, так и пришла мысль адаптировать текст для ребят 7-10 лет. Впервые эксперимент провели в прошлом году в Москве, людям понравилось. И нынче диктант напишут младшие школьники в 16 городах. Чебоксар пока в списке нет, но, возможно, в будущем детская версия появится и у нас.

К слову, Тотальный диктант — это не акция одного дня, а целый просветительский проект. На официальной страничке ВК, например, по средам в 19.00 проходят занятия онлайн-школы, где говорят о тонкостях орфографии и пунктуации русского языка. Под рубрикой «12 слов Тотального» в паблике разбирают сложные слова из текста диктанта этого года, а в разделе «20 тотальных ошибок» вспоминают, в каких правилах пишущие чаще всего делают промахи. А в день диктанта с полвосьмого утра до полуночи на сайте Тотального диктанта и в ВК пройдет онлайн-марафон грамотности: можно будет написать все четыре части диктанта, проверить себя в викторине и узнать много интересного о русском языке.

Подготовка идет и в стенах госуниверситета в Чебоксарах. С 29 марта вуз проводит бесплатные курсы для всех желающих «Русский по пятницам». Накануне диктанта, 19 апреля, состоится заключительное занятие. Его проведет кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы Эльвира Чуева. Начало в 18.00, адрес: улица Университетская, 38, каб. 528 (Новый корпус ЧГУ). Как напомнил Андрей Обжогин, занятия строятся по текстам автора — на них разбирают правила и случаи, которые встретятся в диктанте. Проверить работы организаторы обещают к середине следующей недели. Для отличников организуют торжественную церемонию награждения.

«Приглашаем всех на Тотальный диктант. Захватите хорошее настроение, любимую ручку и друзей. Ведь это мероприятие объединяет многих, а некоторые находят здесь даже свою судьбу — познакомившись на диктанте, создавали семьи», — рассказывает Андрей Обжогин. Кстати, узнать свою оценку может только тот, кто писал работу — результаты организаторы сообщают участникам лично. Поэтому переживать, что поименный список с отметками где-то опубликуют, не стоит.

СПРАВКА «СЧ»

В прошлом году на «отлично» на очных площадках в Чебоксарах и Новочебоксарске текст владивостокского писателя и журналиста Василия Авченко написал 31 человек. А всего акцию посетили около 600 любителей русского языка.