Наши спортсмены завоевали 18 наград на чемпионате и первенстве России по мас-рестлингу

Воспитанники республиканской школы мас-рестлинга в очередной раз подтвердили статус одной из сильнейших кузниц кадров страны.

На сей раз наши спортсмены завоевали 18 наград различного достоинства на чемпионате и первенстве России, прошедших в Санкт-Петербурге. Всего в турнире приняли участие более 220 атлетов из 28 регионов, сообщили в Минспорте Чувашии.

В рамках национального первенства в весовой категории 75 кг Алина Алексеева завоевала «золото», а «серебро» взяла Виктория Яковенко. Также на вторую ступень пьедестала почета поднялись Илья Лазарев (вес 65 кг), Николай Ушаков (80 кг) и Егор Дегтярев (90 кг). Бронзовые награды на счету Татьяны Ефимовой (вес 65 кг), Николая Селиванова (70 кг), Зарины Мухаметзяновой (80 кг), Екатерины Николаевой (85 кг) и Павла Павлова (125 кг). А по итогам первенства страны представители Чувашии завоевали одну серебряную и семь бронзовых медалей.

Стоит отметить, что благодаря успешному выступлению четыре наших спортсмена — Илья Лазарев, Виктория Яковенко, Лия Иванова (завоевала «серебро» первенства в весе 50 кг) и Николай Ушаков — прошли отбор на чемпионат и первенство Европы в Грузии. А Алина Алексеева заработала путевку на чемпионат мира в Кыргызстане.