Учителя и школьники посадили лес

Ильинское лесничество пополнилось саженцами лиственницы сибирской. Почти семь тысяч побегов укоренились на площади более одного гектара. Таков итог труда учеников Юнгинской и Ильинской школ, а также их наставников — педагогов и работников лесного хозяйства.

«Сами не думали, что посадим столько», — остались довольны и дети, и взрослые. Как отметил директор БУ «Опытное лесничество» Анатолий Яковлев, жители Моргаушского муниципального округа активно участвуют в мероприятиях по охране и воспроизводству лесов. «Наши места очень живописны, и эту природную красоту мы, жители округа, бережем и воссоздаем сами. Приучаем к этому и детей», — сказали учителя. И напомнили, что 2024 год в Чувашии объявлен Годом экологии и бережного природопользования.