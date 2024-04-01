В марте в Чувашии самый большой частный дом был поставлен на кадастровый учет в Алатыре

Трехэтажное кирпичное здание занимает 610 кв. м, его кадастровая стоимость превышает 9 млн рублей. Самый маленький жилой дом учтен в селе Исаково Красноармейского округа: площадь — 38 кв. м, кадастровая стоимость — 478 тыс. рублей.

Такими сведениями поделилось республиканское Управление Росреестра. Ведомство также уточняет, что кадастровую стоимость определяют специалисты Чуваштехинвентаризации, в течение двух недель после постановки объекта на кадастровый учет.

Также необходимо иметь в виду, что индивидуальный жилой дом должен быть не выше трех этажей и строить его можно на земельном участке с разрешенным для этого видом использования. Проживать в таком доме может одна семья (это требование исключает разделение дома на квартиры). Дом должен быть поставлен на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности в Росреестре.