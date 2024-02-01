Научно-технический совет объединит ведущие предприятия и вузы Чувашии

Сконструировать сад и робота

Беспилотник FPV и зарядная станция для электросамокатов, робот-промобот Сергей и «алмазные круги» для обработки изделий из твердого сплава… Эти и другие проекты молодых ученых были представлены в День российской науки в Чувашском госуниверситете.

На научной выставке можно было узнать про «Умные замки с биометрией» — такой замок обеспечит контроль доступа в помещение по отпечаткам пальца, по биометрии лица или паролю. Очень интересный проект разработали студенты-филологи: они создали литературную настольную игру «ЭкЛИТтика», цель которой — заинтересовать людей отечественной литературой и популяризировать домашнее чтение. Был в экспозиции научных достижений и «Умный сад» — с использованием гидропонной системы в нем можно выращивать овощи, зелень и цветы без использования почвы, а также быстро проращивать семена. Процесс при этом будет более чистым, уверяют создатели «Умного сада».

«Вдохновлен разработками наших молодых ученых. Они имеют большой потенциал с точки зрения их прикладного применения», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев, внимательно изучивший все проекты и лично пожавший руку роботу Сергею. Глава региона также сообщил, что в республике планируется создать научно-технический совет, который бы выработал четкие и действенные шаги для использования научных возможностей. «И здесь будет важна совместная научная работа ведущих предприятий и образовательных организаций», — подчеркнул он.

«Вы — надежда не только нашей республики, но и всей страны; ее будущее определяется вашим интеллектом», — сделал комплимент молодым ученым председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. И предложил молодым и талантливым активно включиться в разработку мастер-плана Чебоксарской агломерации. А депутат Госдумы Алла Салаева напомнила про феномен импортозамещения — благодаря ему страна быстрыми темпами стала развивать свою науку, внедрять новые разработки.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Научно-исследовательский комплекс Чувашской Республики представляют 32 организации. Основная часть научного потенциала сосредоточена в ведущих вузах республики, где действуют современные центры и лаборатории, позволяющие реализовывать совместные проекты наших ученых с предприятиями-партнерами по стратегически важным направлениям.

С каждым годом растет число молодых людей, которые хотят заниматься научной деятельностью в различных сферах. Подтверждение тому — создание школьных научных обществ, которые объединяют юных исследователей под руководством не только школьных преподавателей, но и сотрудников вузов».

(Из поздравления с Днем российской науки)

На мероприятии в честь Дня науки дали слово и студентам, и молодым ученым. «Честно, раньше я думал, что наука — это довольно скучно, — признался уже знакомый читателям «СЧ» победитель конкурса «Студенческий стартап» Артем Сорокин. — Но нужно отыскать ту сферу науки, где тебе самому будет интересно. И мы ее нашли — сейчас разрабатываем мобильное приложение актуальных событий «Еж», которое позволит оставаться в курсе жизни города. Приложение включает туристические маршруты, партнерские события, систему рейтинга и поощрений и многое другое».

«Сегодня я получила награду «Лучший председатель студенческого научного общества», — поделилась радостью студентка ЧГУ Анна Мишина. — Перед нами стоит важная задача — популяризировать научную деятельность, потому что именно за наукой будущее».

Цифры и факты Стипендии Президента Российской Федерации в Чувашии получают 39 студентов и молодых ученых.

В 2023 году наша республика заняла 10 место в рейтинге регионов с самым высоким уровнем поддержки молодых ученых.

Александра Борисова