Лыжная трасса объединит поколения

Любители здорового образа жизни всех возрастов активно проводят заключительные тренировки, ведь уже завтра стартует 42-я «Лыжня России». Традиционный праздник спорта будет приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Массовые соревнования состоятся 10 февраля — гонки пройдут во всех муниципалитетах (о точном месте и времени забегов можно узнать на сайте Минспорта Чувашии). По традиции последних лет центральный старт будет организован на базе спортшколы олимпийского резерва № 2 по улице Пристанционной в Чебоксарах. Для лыжников организуют трансфер на центральный старт. Автобусы будут курсировать с площади Республики в сторону лыжной базы с 9.30 до 11 часов, а обратно — с 13 до 14 часов.