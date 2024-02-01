МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый заместитель Председателя Кабинета министров — министр финансов Чувашии:

«В 2023 году объем налоговых доходов, поступивших в местные бюджеты, составил 10,3 миллиарда рублей (105,5% от годовых плановых назначений), рост к уровню 2022 года — на 11%. Увеличение поступлений обеспечено в основном за счет роста налога на доходы физических лиц на 22,5%, доля которого в объеме собственных (налоговых и неналоговых) доходов выросла с 52,1% в 2022 году до 56,9% в 2023 году. Наибольший рост поступлений НДФЛ отмечается в Алатырском (на 58,3%), Красночетайском (на 56,1%), Мариинско-Посадском (на 53,6%), Шемуршинском (на 51,6%), Шумерлинском (на 49,4%) муниципальных округах и в городах Алатырь (на 55,7%) и Новочебоксарск (на 50%)».