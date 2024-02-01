ДЭГ — это удобно и быстро

Оценить возможность проголосовать дистанционно на выборах Президента России предложили жителям республики специалисты Центра управления регионом. В социологическом опросе ЦУРа, проведенном в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», участие приняли 600 человек. Больше половины участников опроса (58%) положительно оценили «выборную дистанционку», сообщает «Чувашинформ». При этом 36% респондентов отметили удобство ДЭГ для занятых людей, 29% — для пожилых и инвалидов. А еще 28% опрошенных понравилось, что не надо никуда идти, чтобы проголосовать.