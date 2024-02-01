Успешный старт молодого финансиста

Специалист Минфина Чувашии Денис Константинов вошел в число призеров XI Всероссийского конкурса «Финансовый старт», учрежденного Союзом финансистов России.

В министерстве Денис работает ведущим специалистом-экспертом отдела межбюджетных отношений. В своей конкурсной работе «Сохранение стимулов социально-экономического развития муниципальных образований Чувашской Республики» он рассказал о выстроенной в Чувашии системе финансового взаимодействия с муниципальными образованиями, описал механизмы, применяемые для снижения различий между их уровнями бюджетной обеспеченности, написал и о стимулировании работы органов местного самоуправления по развитию вверенных им территорий. Проект Дениса занял 2 место в номинации «Лучший молодой финансист». Всего же в конкурсе приняли участие 17 финансистов страны в возрасте до 35 лет.