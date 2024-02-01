Заслуживает ли журналист «Заслуженного»?

Редакторы региональных СМИ встретились с Председателем Госсовета Чувашии Леонидом Черкесовым. Интересно, что эта встреча не носила официального характера, наоборот, прошла в атмосфере дружественного неформального общения. Вопросы при этом обсуждались серьезные, например, итоги работы республиканского парламента за прошлый год.

Но примечательна эта встреча еще и тем, что состоялась она в Доме дружбы народов — месте, ставшем уже знаковым для представителей разных национальностей, проживающих в регионе. Конечно же, журналистам рассказали, насколько богатая на события жизнь проходит в стенах гостеприимного Дома. Только в 2023 году здесь состоялось порядка 50 мероприятий с участием национально-культурных объединений республики. Также открылось около 20 интересных выставок работ известных и начинающих художников региона, юных талантов.

После небольшой экскурсии по Дому дружбы общение медийщиков и спикера парламента продолжилось за круглым столом. Это придало разговору особый смысл — круглый стол как символ равноправного общения, без всякой линейной иерархии. Может быть, поэтому двухчасовая встреча прошла легко и непринужденно.

Повторимся — разговор получился по-деловому содержательным. Подчас затрагивались острые вопросы: поддержка участников СВО и их семей, взаимодействие с муниципалитетами, международное сотрудничество, патриотическое воспитание. Большинство тем касалось непосредственно работы Госсовета республики. Леонид Черкесов обратил внимание на наиболее значимые направления законодательной деятельности.

«Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на социальную сферу, — рассказал Леонид Ильич. — Например, в августе прошлого года во время приема граждан я пообщался с участником СВО, воспитывающим пятерых детей. Эта встреча вылилась в конкретную законодательную инициативу по поддержке многодетных семей военнослужащих. В сентябре соответствующий закон был принят на очередной сессии Госсовета. В прошлом году участники СВО с пятью и более детьми уже получили жилищные сертификаты».

Всего за прошлый год Госсоветом республики проведено девять сессий, на которых рассмотрено 145 вопросов, в том числе 105 проектов республиканских законов, из них 14 являются базовыми, напомнил Председатель Госсовета. Стоит отметить, что рассматриваемые законы направлены на защиту материнства и детства, охрану здоровья подрастающего поколения, улучшение условий жизни многодетных семей и граждан, нуждающихся в материальной, социальной и юридической помощи.

Главреды не упустили прекрасную возможность задать интересующие их вопросы спикеру Госсовета, в том числе касающиеся журналистской деятельности. Например, о грантовой поддержке чувашских масс-медиа.

Живые споры вызвала идея о введении в перечень государственных наград почетного звания «Заслуженный журналист Чувашской Республики». И, несмотря на то, что среди главредов мнения на этот счет разделились, Леонид Черкесов, в случае единогласного взгляда на появление нового звания, согласился поддержать эту инициативу.

«Безусловно, сотрудники средств массовой информации проводят огромную работу, формируя общественное мнение и профессионально рассказывая о происходящих событиях. Между тем собственного почетного звания у них нет. Как правило, лучшим из лучших присваивают «Заслуженного работника культуры». Но инициатива интересна и стоит всестороннего рассмотрения», — сказал Черкесов.

В чем все сошлись единогласно, так это в том, что подобные встречи нужно проводить и дальше. «Возможно, в следующий раз соберемся у нас в Госсовете», — сказал Леонид Ильич. Возражать никто не стал.