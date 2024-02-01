Житель Канаша полез за сроком в карман

Отсидел — отработал

Помните сцену из легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя», когда Жеглов знакомит Шарапова с методами работы криминального авторитета Ручникова? Вор подходит к незнакомому человеку, как к старому приятелю, радостно обнимает, хлопает по груди, а потом делает вид, что обознался и уходит с авторучкой или бумажником, ловко и незаметно выбитыми из чужих карманов. Такую же сцену разыграл в здании автовокзала в Канаше житель республики.

Герой этой заметки был пьян. Деньги, видимо, к тому моменту у него уже закончились, а продолжить банкет очень хотелось. Тогда и появился коварный план обогащения. Канашский «Ручников» кинулся, как к родному, к мужчине, который попался ему навстречу — приобнял, заодно быстренько обследовал куртку. В переднем нагрудном кармане обнаружился кошелек, в котором, как выяснится позже, были 3800 рублей и банковская карта. Дальше дело техники — вор выхватил добычу и спешно ретировался.

Продолжателя дела Ручникова задержали, правда, не в Большом театре, как в кино. Если об уголовном наказании, которое в итоге получил приятель Фокса, неизвестно, то с нашим персонажем все ясно. Недавно Канашский районный суд приговорил его за кражу кошелька из кармана к обязательным работам сроком 300 часов. При этом суд зачел время его содержания под стражей (из расчета один день в неволе за 8 часов работ) и освободил — «в связи с полным отбытием данного наказания».

Приговор не вступил в законную силу.