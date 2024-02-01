Гуманитарный груз дошел до адресатов

Госпитали и воинские части Луганской Народной Республики получили посылки, которые отправили им жители Чувашии.

В зону боевых действий машина ушла 29 января. «Через два дня будем на месте», — сказала представитель благотворительного фонда «Пĕрле» Надежда Савельева. Она не в первый раз сопровождает груз до места назначения. В новом регионе России ее наградили медалью «За добровольческую деятельность».

В фургон погрузили предметы первой необходимости для жителей ЛНР и участников СВО, выполняющих боевые задачи, — средства личной гигиены, нательное белье, носки, кофе, чай. Свое тепло вместе с одеялами, подушками, пледами передали жители Шемуршинского муниципального округа — для раненых, находящихся на лечении, пригодится. Медикаменты и два тонометра, пилы и молотки собрал приход Свято-Троицкого собора Ядрина. Квашеную капусту и 12 ведер соленых огурцов приготовило крестьянско-фермерское хозяйство «ЭнежЪ». Уехали на передовую к бойцам и почти 350 подарочных наборов, 50 из них от коллективов «Детского радио» и «Радио родных дорог».

Это уже третья отправка помощи на Донбасс. Сбор был объявлен Союзом женщин Чувашии и благотворительным фондом «Пĕрле» в октябре. А всего, начиная с августа прошлого года, в госпитали доставлено 12 тонн гуманитарного груза, бойцам вручено 800 индивидуальных подарков. В этот раз воинским частям Луганска передали 64 маскировочные сети — их сплели представительницы женсоветов и серебряные волонтеры Аликовского, Шемуршинского, Чебоксарского муниципальных округов и Новочебоксарска.

С трепетом воины СВО читали послания от детей. Письма поддержки отправили школьники из Чебоксар и Новочебоксарска. У стойких и бесстрашных мужчин, у которых, как говорится, ни один мускул на лице не дрогнет, на глаза наворачивались слезы. Они признательны ребятам из Чувашии — очень важно, находясь на огненном рубеже, сердцем прикоснуться к дому, к родным и близким, которые верят в победу и ждут. Бойцы, командование, медперсонал благодарны фонду «Пĕрле» и Союзу женщин республики, а также всем неравнодушным жителям Чувашии, откликнувшимся на призыв и присоединившимся к доброму почину.

Кстати

Поддерживает наша республика и своих подшефных — Бердянский район Запорожской области. Так, готовы поделиться опытом специалисты ГУП «Чувашские государственные электрические сети». Они помогут наладить бесперебойное электроснабжение в жилых домах и на промышленных предприятиях. Уже на днях чувашские и запорожские специалисты начнут восстанавливать разрушенную электросетевую инфраструктуру. Для слаженной работы в Запорожскую область также направлен телескопический автогидроподъемник с установкой ВИПО-12-01.