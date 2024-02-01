Указом Главы Чувашии от 29 января 12 человек отмечены государственными наградами

Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Ладилов Максим Эдуардович — директор Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России».

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждена Патшина Альбина Анатольевна — заведующая сектором культурно-массовой работы управления культуры и развития туризма администрации г. Чебоксары.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Кирилловой Ольге Вениаминовне — артисту хора высшей категории Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Ейкову Вячеславу Михайловичу — заведующему отделением анестезиологии-реанимации — врачу-анестезиологу-реаниматологу Красночетайской районной больницы, Иванову Владиславу Леонидовичу — заведующему подстанцией скорой медицинской помощи Калининского района г. Чебоксары — врачу скорой медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Максимову Радиславу Серафимовичу — заведующему первичным сосудистым отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения — врачу-неврологу Городской клинической больницы № 1 (г. Чебоксары);

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Малюгиной Светлане Николаевне — заместителю директора по учебно-воспитательной работе Алатырской детской школы искусств;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Демкину Владимиру Николаевичу — наладчику контрольно-измерительных приборов и автоматики участка КИПиА ОАО «Чебоксарская пивоваренная фирма «Букет Чувашии»;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Шварнуковой Наталии Валерьевне — заведующей сектором закупок НКО «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»;

«Заслуженный связист Чувашской Республики» Чернобровкиной Светлане Геннадьевне — ведущему инженеру электросвязи линейной группы Центра эксплуатации филиала в Чувашской Республике ПАО «Ростелеком»;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Голубеву Алексею Дмитриевичу — главному инженеру АО «Головной проектно-изыскательский институт «Чувашгражданпроект», г. Чебоксары;

«Заслуженный юрист Чувашской Республики» Мужиковой Ольге Петровне — нотариусу нотариального округа Шумерлинский.