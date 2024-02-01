В Чувашии заключено пятистороннее отраслевое соглашение в сфере агропромышленного комплекса на 2024-2026 годы

Участники соглашения — Минсельхоз, Госветслужба Чувашии, Чувашагропромобъединение, ЧувашАККОР и профсоюз работников АПК.

Документ подписан на заседании республиканского комитета Профессионального союза работников АПК. Он имеет силу правового акта. Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, предыдущее соглашение действовало в течение трех лет, сейчас в него внесен ряд изменений. Новый документ устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых, экономических отношений между работниками и работодателями. А также затрагивает общие условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы.