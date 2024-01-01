Преступления совершаются, но успешно раскрываются

А чувашский язык можно применять в борьбе с телефонными мошенниками

По уровню доверия граждан к работе полиции республика занимает 19-е место среди наиболее благополучных регионов России. При этом уверенность жителей Чувашии в защите от преступлений и оценка эффективности работы органов внутренних дел также выше, чем в среднем по стране.

Об этом свидетельствуют данные министра внутренних дел республики Виктора Шметкова, которые он привел на заседании коллегии МВД, где были подведены итоги деятельности органов внутренних дел за 2023 год. Так, наблюдается незначительный рост количества зарегистрированных преступлений, на 1,2%. Уровень преступности традиционно ниже среднероссийского значения. Меньше совершено умышленных причинений средней тяжести вреда здоровью (-13,1%), изнасилований (-43,3%), грабежей (-25,3%), краж (-1,0%), в том числе и из квартир (-9,2%) и автотранспорта (-16,0%).

«В прошлом году правоохранительными органами установлены лица, совершившие свыше семи тысяч уголовно наказуемых деяний. По динамике раскрытых преступлений республика находится на 10-м рейтинговом месте по стране, — заявил глава ведомства. — Достигнута стопроцентная раскрываемость умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований и разбоев, а по грабежам она превысила 97%».

В своем докладе Виктор Анатольевич также сообщил, что расследовано свыше 548 преступлений в сфере экономики. А профессиональные наработки и методы документирования IT-преступлений позволили достигнуть определенных результатов. Например, количество раскрытых фактов возросло более чем в два раза. К уголовной ответственности за совершение киберхищений привлечено более пятисот человек. Правда, у жителей республики в прошлом году дистанционным способом похищено свыше одного миллиарда рублей, что в 2,5 раза больше, чем за 2022 год.

Глава республики поблагодарил сотрудников МВД за добросовестную работу, ответственность, профессионализм и мужество, проявленные при выполнении служебных обязанностей. Олег Николаев выразил надежду на то, что положительные результаты будут поддерживаться в этом году, а недоработки и определенные проблемы — устраняться и решаться.

Руководитель региона оценил тот факт, что во многом благодаря органам внутренних дел Чувашия находится в топе регионов с точки зрения обеспечения безопасности для предпринимательской деятельности и туризма. «Это автоматически повышает инвестиционную привлекательность региона, на что нас постоянно ориентирует Президент страны, — подчеркнул Николаев. — Очевидно, наша совместная работа как единой системы публичной власти дает соответствующие результаты».

Прокурор республики Эдуард Гиматов также в положительном ключе отметил совместную работу двух ведомств — Министерства внутренних дел и надзорного органа. При этом прокурор обратил внимание на необходимость усиления профилактики и раскрытия мошеннических преступлений, совершаемых в интернете и через телефонные звонки.

Эдуард Гиматов предложил интересный способ противодействия телефонным мошенникам для жителей республики — отвечать на звонки с незнакомых номеров на чувашском языке, которым владеет большая часть населения региона. «Как показывает практика в таких случаях, если вам звонят мошенники, они обычно сами кладут трубку», — приводит слова главы ведомства телеграм-канал республиканской прокуратуры.

Традиционно на заседании коллегии регионального МВД отличившимся в службе сотрудникам были вручены различные награды.