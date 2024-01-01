Чебоксарцу не удалось оборудовать душевую в общежитии

Хозяин комнаты в бывшем общежитии по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах обустроил себе санузел и душевую. Управляющая компания забила тревогу.

Собственник взялся за серьезные строительные работы, в ходе которых пробил несущие стены, без разрешительных документов. Сначала было направлено уведомление с требованием привести комнату в прежнее состояние, но владелец жилплощади продолжил обустраивать свой быт. Пришлось администрации города Чебоксары решать этот вопрос в суде. Иск удовлетворен. Самовольному строителю теперь придется демонтировать перегородку с дверным проемом, трубы, проложенные в секции комнат, привести в порядок стены и потолок.