В ближайшие дни на вахту на выставке «Россия» заступит Минсельхоз республики

Шоколадный фонтан и светящийся улей

Как представят агропром Чувашии на ВДНХ, рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

«До начала наших агропромышленных недель осталось совсем немного — стартуем 30 января под брендом #ЧувашияКормит, — написал он. — Постараемся по максимуму раскрыть тему: показать молочную, медовую, шоколадную, хмельную отрасли, возможности агротуризма в регионе и не только. Готовим подарки посетителям, розыгрыши, пригласительные билеты на наши фестивали. Предприятия покажут мастер-классы. Корова тоже будет (почти настоящая). Так как представляем достижения — запланировали деловую часть для фермеров, пообщаемся с хмелеводами, растениеводами, животноводами. Будет и зрелищный видеоряд, как говорят у нас — агрозалипательный: макет хмелесушильного комплекса, сельхозтехники и даже шоколадный фонтан».

Кстати

План по работе на выставке уже готов. Так, с 30 января по 1 февраля регион презентует блок #ЧувашияМедовая. Посетители узнают о секретах пчеловодства, производстве качественного, экологичного меда, поучаствуют в мастер-классах по изготовлению восковых свечей и лозоплетению, а в фотозоне всех встретит светящийся улей. 2-4 февраля — знакомство с направлением #ЗеленоеЗолотоРоссии — хмелеводством. В эти дни гостям экспозиции расскажут о переработке хмеля в гранулы и напитки и разыграют сертификаты на посещение фестиваля «Зеленое золото России». Вручать их будет персонаж-символ мероприятия — «Хмеленок».