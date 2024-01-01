Жители Чувашии отдают предпочтение безналичным расчетам

В январе — сентябре 2023 года с использованием банковских карт в республике совершено 252 млн операций. Из них почти 96% — это безналичные платежи по оплате товаров и услуг.

Такие цифры приводит Отделение Банка России по Чувашии. Подсчитано также, что количество «безнала» превысило число операций по снятию наличных денег в 21 раз. Средний чек по безналичной оплате товаров и услуг составил 529 рублей, по снятию наличных — около 14 тыс. рублей. На начало минувшего октября в республике насчитывалось более 3,2 млн банковских платежных карт. По сравнению с показателем на тот же период 2022 года рост составил 12%.

Безналичную оплату товаров и услуг на 1 октября 2023 года принимали более 32 тыс. электронных терминалов, установленных в торгово-сервисных предприятиях. Количество таких устройств за год увеличилось на 3%.