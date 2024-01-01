Гроб пришлось везти на деревянных санках

Дорога к погосту была в снегу

Вопиющая история произошла в деревне Выла Аликовского округа. Кадры с проводами в последний путь были опубликованы возмущенными родственниками покойного в социальной сети. Прокуратура Аликовского района сразу же провела проверку инцидента, сотрудники выехали в деревню. Установлено, что местную администрацию заранее известили о дате и времени похорон, однако необходимые меры по уборке дороги к кладбищу приняты не были.

Представление, внесенное в адрес администрации Аликовского муниципального округа, возымело действие. Вчера прокуратура Чувашии сообщила о проведенной уборке. «В течение ночи несколько специализированных транспортных средств очищали дорогу длиной около 800 м. При этом образовавшаяся высота снежного покрова на дороге после снегопада составила порядка 1 м», — говорится в телеграм-канале ведомства.