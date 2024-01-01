Глава Чувашии встретился с активистами «Университета»

Жители чебоксарских многоэтажек против строительства студенческого общежития в их микрорайоне

Впервые эта тема прозвучала во всеуслышание в ходе недавней прямой линии руководителя региона. Олег Николаев сразу обозначил: не все так просто, земля федеральная и, по большому счету, республика в эти процессы не имеет права вмешиваться.

Действительно, в соответствии с выпиской земельный участок с кадастровым номером 21:01:010305:24 площадью 84728 кв. м, расположенный по адресу г. Чебоксары, ул. Университетская, д. 38, находится в собственности Российской Федерации. Представлен в постоянное (бессрочное) пользование ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова» от 11.05.2007 с видом разрешенного использования — для осуществления уставной деятельности.

Жителей густо застроенного микрорайона понять можно — там серьезные проблемы с парковкой. И здесь вроде бы претензии надо направлять застройщику, проектировавшему район. Да и перед заключением сделки на покупку квартиры несложно увидеть, что вы получите «после регпалаты». Но в Чувашии принято деятельно реагировать на обращения жителей — Олег Николаев, как и обещал, провел встречу с инициативной группой.

Университет планирует построить общежитие для своих студентов на месте пустыря. Страна остро нуждается в кадрах — инженерах, медиках, учителях. Поэтому вузовские общежития — это не только комфорт обучающихся, но и воспитание людей, готовых помочь своими компетенциями стране так же, как она когда-то помогла им.

Как сообщает «Чувашинформ», въезд на территорию проектируемого комплекса предусмотрен с существующих улиц: Академика РАН Х.М. Миначева и Надежды. Одно из нареканий противников «общаги» — в районе и так тесно. Но власти показали готовность пойти навстречу и предложили расширить существующие проезды.

Жители озвучили еще одно свое опасение: а вдруг там будут студенты с «девиантным» поведением, хулиганы то есть. Видимо, чебоксарцы запамятовали, что коллеги Главы по Кабмину, работники прокуратуры и других ведомств вообще-то работают рядом с общежитиями. Но стоит только разобраться с принципом заселения, сразу же все страхи о студенческом хулиганстве исчезают.

По данным ЧувГУ, после завершения строительства в общежитиях будут предоставлены места для проживания студентов, обучающихся в корпусе «Новый», а именно факультетов русской и чувашской филологии и журналистики, иностранных языков, искусств, историко-географического, юридического, прикладной математики, физики и информационных технологий. В основном среди обучаемых на этих факультетах — девушки, которых, если честно, самих надо по-джентльменски защищать. Второй и третий этажи в зданиях будут предоставлены для молодых семей, аспирантов и преподавателей. В общем, если кто-то попытается пошуметь — зачета ему не видать.

Позиция самого университета весьма прагматична и взвешенна. Вузу не хватает жилья для студентов. Количество бюджетных мест за последнее время удвоилось. Это одна из причин того, что абитуриенты выбирают высшее образование в других городах и, что печально, потом остаются там. В итоге республика стратегически проигрывает. К тому же рядом с общежитиями планируется развитие физкультурно-оздоровительного комплекса для студентов и жителей микрорайона, благоустройство территории и организация парка. Все это — новые рабочие места, а главное — общежитие частично решит проблему входящего пассажиропотока в час пик, ведь студенты будут ходить учиться, а не ездить.

«Изучили историю вопроса, погрузились во все правоустанавливающие документы. Договорились о том, что продолжим дальнейшее взаимодействие для того, чтобы учесть все аспекты развития микрорайона», — резюмировал по итогам встречи Олег Николаев.

Интересная ситуация, конечно. Кто-то «накрутил» людей сказками о благоустройстве зон отдыха, но не уточнил, что земля чужая. Люди поверили и купили квартиры. И сейчас покупают. И, что интересно, не пойди в свое время университет навстречу застройщику, микрорайона там не было бы. Земли-то университетские. А теперь пытаются студентов выгнать с их же земли. Это не тот случай, когда происходит явная несправедливость.