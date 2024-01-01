Центр «Мой бизнес» и управляющая компания технопарка «Волгахим» подписали соглашение о сотрудничестве

Технопарк даст рабочие места

Парк строится в Новочебоксарске на средства инвестора в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Как сказал вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов, на территории «Волгахима» создадут свыше 150 рабочих мест. Прогнозируется, что объем вложенных инвестиций от резидентов превысит 2,5 млрд рублей.

Возможность разместить химическое производство на уже готовой специализированной промышленной площадке получат 14 резидентов. С учетом специализации технопарка — малотоннажная химия и композитные материалы — здесь оборудуют коллективные лаборатории.