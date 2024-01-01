Снегопады сплотили жителей республики

Автор: Альберт ИльинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Андрея Петрова

Пожалуй, обитатели городов и сел Чувашии сами не ожидали от себя такого единения

Непогода, обрушившаяся на регион, поначалу шокировала. Особенно сложно было на трассах. Машины заметало снегом, у многих кончался бензин, садились аккумуляторы. Дороги перекрывались, и свою партию в этой зимней драме начинали играть сотрудники дорожной полиции и спасатели.

Счет вызволенных из снежного плена в эти дни автомобилей точно идет на сотни. Владельцы внедорожников приходили на помощь легковым машинам попроще. Сотрудники ДПС, как сами говорят, даже не убирали тросы в багажник — вытаскивали застрявшие авто одно за другим.

Привычная картина минувших снежных выходных: одни — копают, другие — толкают. Фото Веры Захаровой

Полицейским пришлось несладко. Перекрытие дорог потребовало титанических усилий для распределения фур и автобусов по стоянкам. Но инспекторы на этом не остановились и в сотрудничестве с муниципалитетами организовали помощь попавшим в беду водителям — развозили еду, помогали с горячим питанием. Это была очень трогательная картина, когда экипаж ГИБДД отдела «Цивильский» со спецсигналом ехал вдоль обочины с грузовиками, но вместо привычного «Примите вправо и остановитесь» звучало: «Кому нужна питьевая вода — подходите!»

Отдельных слов благодарности заслуживают работники дорожных организаций. Они занимались расчисткой проезжей части реально на износ и при этом находили возможность помочь вытянуть из снежного плена кюветов вылетевшие с трассы фуры. И никто не замерз в пути.

 

Инспекторы ДПС стали другом для всех, кто попал в беду. Фото ГИБДД

 

Большой проблемой обернулся снегопад для дворовых территорий. Некоторые управляющие компании, привыкшие работать расслабленно, допустили настоящий коллапс в своих дворах. Там не могли проехать легковушки, застревали машины экстренных служб, прекратился вывоз мусора. Но правильное решение приняли жители многоэтажек: вместо «бурления» в домовых чатах и интернет-пабликах взяли в руки лопаты и вышли чистить снег. Столько дружного народа во дворах люди сами не припомнят. Горожане очищали парковки и помогали трактористам, выносили водителям уборочной техники горячий чай и питание. «Мы же видим, что они который день работают на износ», — объясняли свой искренний порыв жители. И добавляли: «Тяжелые дни, не время для поиска крайних и виноватых. Сначала надо решать проблему, а потом делать все, чтобы она не повторилась». Теперь жители региона наработали нужный опыт. Явно будут еще снегопады, ледяные дожди и другие катаклизмы. Но своих дворников жители домов Чувашии не бросят.

Микрорайон «Радужный» удивил массовостью оказания поддержки родной УК. Фото автора

Сейчас, когда на смену снегопадам пришли морозы, можно немного перевести дух, но проблемы остались. К примеру, затруднен вывоз мусора и важно обеспечить проезд спецтехники к контейнерным площадкам.

«По итогам такой большой работы необходимо сделать выводы по направлениям, где еще следует подтянуться, такие, несомненно, есть. Этот аспект будет учтен в дальнейшем. Нужно дорабатывать и по дворам, чтобы техника для сбора твердых коммунальных отходов могла проезжать. Важно контролировать управляющие компании, в зоне ответственности которых находятся объекты домового хозяйства. Прошу администрации городов провести анализ», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Очень тяжелая обстановка сейчас в деревнях. Там дома замело по окна, что уж говорить про дороги. И, конечно, подрядчики, с которыми местные администрации законтрактовались, такого обилия снега не вытянут. И не тянут. Дороги до сих пор занесены. И ни врачи скорой помощи, ни огнеборцы, случись что, до дальних деревень не доедут. И тут надо всем миром работать в режиме настоящей ЧС — помогая друг другу и отменяя время на отдых.

Опубликовано: 23 января 2024 г.


Читайте также:

Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Цитата номера
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
В заповеднике "Присурский" на две недели раньше срока проснулись сурки

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.