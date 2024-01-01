Снегопады сплотили жителей республики

Пожалуй, обитатели городов и сел Чувашии сами не ожидали от себя такого единения

Непогода, обрушившаяся на регион, поначалу шокировала. Особенно сложно было на трассах. Машины заметало снегом, у многих кончался бензин, садились аккумуляторы. Дороги перекрывались, и свою партию в этой зимней драме начинали играть сотрудники дорожной полиции и спасатели.

Счет вызволенных из снежного плена в эти дни автомобилей точно идет на сотни. Владельцы внедорожников приходили на помощь легковым машинам попроще. Сотрудники ДПС, как сами говорят, даже не убирали тросы в багажник — вытаскивали застрявшие авто одно за другим.

Полицейским пришлось несладко. Перекрытие дорог потребовало титанических усилий для распределения фур и автобусов по стоянкам. Но инспекторы на этом не остановились и в сотрудничестве с муниципалитетами организовали помощь попавшим в беду водителям — развозили еду, помогали с горячим питанием. Это была очень трогательная картина, когда экипаж ГИБДД отдела «Цивильский» со спецсигналом ехал вдоль обочины с грузовиками, но вместо привычного «Примите вправо и остановитесь» звучало: «Кому нужна питьевая вода — подходите!»

Отдельных слов благодарности заслуживают работники дорожных организаций. Они занимались расчисткой проезжей части реально на износ и при этом находили возможность помочь вытянуть из снежного плена кюветов вылетевшие с трассы фуры. И никто не замерз в пути.

Большой проблемой обернулся снегопад для дворовых территорий. Некоторые управляющие компании, привыкшие работать расслабленно, допустили настоящий коллапс в своих дворах. Там не могли проехать легковушки, застревали машины экстренных служб, прекратился вывоз мусора. Но правильное решение приняли жители многоэтажек: вместо «бурления» в домовых чатах и интернет-пабликах взяли в руки лопаты и вышли чистить снег. Столько дружного народа во дворах люди сами не припомнят. Горожане очищали парковки и помогали трактористам, выносили водителям уборочной техники горячий чай и питание. «Мы же видим, что они который день работают на износ», — объясняли свой искренний порыв жители. И добавляли: «Тяжелые дни, не время для поиска крайних и виноватых. Сначала надо решать проблему, а потом делать все, чтобы она не повторилась». Теперь жители региона наработали нужный опыт. Явно будут еще снегопады, ледяные дожди и другие катаклизмы. Но своих дворников жители домов Чувашии не бросят.

Сейчас, когда на смену снегопадам пришли морозы, можно немного перевести дух, но проблемы остались. К примеру, затруднен вывоз мусора и важно обеспечить проезд спецтехники к контейнерным площадкам.

«По итогам такой большой работы необходимо сделать выводы по направлениям, где еще следует подтянуться, такие, несомненно, есть. Этот аспект будет учтен в дальнейшем. Нужно дорабатывать и по дворам, чтобы техника для сбора твердых коммунальных отходов могла проезжать. Важно контролировать управляющие компании, в зоне ответственности которых находятся объекты домового хозяйства. Прошу администрации городов провести анализ», — написал в своем телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Очень тяжелая обстановка сейчас в деревнях. Там дома замело по окна, что уж говорить про дороги. И, конечно, подрядчики, с которыми местные администрации законтрактовались, такого обилия снега не вытянут. И не тянут. Дороги до сих пор занесены. И ни врачи скорой помощи, ни огнеборцы, случись что, до дальних деревень не доедут. И тут надо всем миром работать в режиме настоящей ЧС — помогая друг другу и отменяя время на отдых.