Картинки с выставки «Россия»

Открывать «смену» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ выпало музеям: 10 января на стенде работал Художественный, а с 11-го по 13-е — Национальный. О внутренней жизни большого проекта рассказала Мария Готлиб, заведующая Мемориальным музеем-квартирой художника Моисея Спиридонова и наш постоянный корреспондент:

— По дороге в Москву одолевало беспокойство. Сначала казалось, что среди такого разнообразия стендов и предложений будет непросто обратить на себя внимание. Потом накатывал страх — представлялось, что все 130 тысяч человек, которые приходят на выставку каждый день, решат заглянуть к нам и поучаствовать в мастер-классе. К счастью, переживания оказались напрасными.

Увидеть, правда, можно было много разного, и потому к стенду Чувашии подходили именно те, для кого наш край что-то значит. Подходили с большой готовностью слушать и узнавать.

Самое первое, что обычно привлекает в национальной культуре, — это костюм. Регионы, которые привезли свои наряды, давали возможность одеваться и фотографироваться, несомненно, оказались в выигрыше. Кто-то подходил с горящими глазами, кто-то мечтал, но сомневался: подойдет ли, налезет ли, боялся, что не сумеет все сделать правильно… И многим прикосновение к вещам дало не просто еще одно фото для соцсетей, но и повод подумать о Чувашии в себе, на минуточку увидеть и почувствовать себя частью чувашской культуры.

Запомнился мужчина средних лет, которого жена уговорила нарядиться для фотографии. Волонтеры, помогавшие с костюмом, нахваливали:

— Да вы настоящий чуваш!

— У меня отец чуваш.

— Ну, значит, на отца очень похож, посмотрите.

— Э-э-э — нет! Я русский!

А вот юная девушка с толстой светлой косой в тухъе и сияющей алыми нашивками белой рубахе с гордостью рассказывала журналистам, что ее бабушка чувашка, а значит, и она сама отчасти тоже. Москвичка была очень рада узнать о культуре своих предков побольше.

Завернув на минутку, многие оставались. Я привезла свой любимый мастер-класс по набойке «Конструктор кеске». Кажется, вроде просто: наносишь на штампики краску, печатаешь на платочке — и несешь красоту домой. Но не тут-то было: надо и узор совместить, о симметрии подумать и цвета гармоничные подобрать. Одновременно рассказывала гостям стенда про традиционную расцветку и про то, как эти узоры для рубах девушки вышивали — что-то копировали у других, что-то сами придумывали. Самым любопытным — про модель мира, которую человек на себе носит, мировое древо с мировой горой, про уточек, которые с нагрудных вышивок на герб Чебоксар прилетели.

А посетители мне — про свое. У кого-то бабушка из чувашской деревни в Москве живет, по родине скучает — надо ей платочек подарить, пусть радуется. Кто-то бывал в Чебоксарах пару раз, кто-то проплывал мимо на теплоходе и мечтает остановиться. Девушка из Иваново, дизайнер костюма, оценила идею: «У нас тоже текстильный край, нам с вами дружить надо и проекты совместные делать!» А еще подошли две женщины и беседовали со мной на чувашском: может, соскучились по родному языку, может, проверить меня решили. Удивлялись — про музей-квартиру не слышали и обещали непременно летом зайти, когда в отпуск приедут.

Моя вахта на стенде длилась шесть часов, и все это время стол не пустовал ни минуту: уходили одни — приходили другие. Изначально планировалось, что мы будем работать два дня, поэтому материалов я приготовила много, да еще с запасом — и как раз все закончилось. Только собрала свое хозяйство, как ко мне подбежала девушка, которая помогала гостям с костюмами:

— Как, вы уже уходите?

— Ну да, пора коллегам место уступить…

— А я так хотела себе напечатать, уже и узор присмотрела, и цвета придумала. Чтобы красиво получилось, нужно терпение, аккуратность, спокойствие.

— Вы в музей приходите, там и сделаете без суеты.

— Так я ж в Москве учусь, в Чебоксарах пару лет не была.

— Теперь обязательно приедете!

А потом меня сменили коллеги — линогравюру про Сурский рубеж с гостями печатали. Ведь чувашская культура — это не только про древнюю старину, это про нашу историю, как мы видим и помним ее сегодня, про то, чем живем каждый день. И эта огромная выставка, скорее, место для встреч и разговоров, узнавания и взращивания планов и тонких неочевидных связей, которыми, как ниточками, прошита наша страна.