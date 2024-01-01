Многофункциональный центр фабрики «Вилан» признан приоритетным проектом

Для развития народных промыслов

Соответствующее распоряжение подписал Глава республики Олег Николаев.

Предприятию будут оказаны меры нефинансовой поддержки: оно получит в аренду земельный участок в поселке Кугеси, на котором планируется строительство центра площадью 20 тыс. кв. м. Ключевая задача фабрики — сохранение, развитие и популяризация народных художественных промыслов Чувашии. Объем инвестиций для реализации проекта превышает 36 млн рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития республики.