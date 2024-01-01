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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ИЛЬШАТ ШАГИАХМЕТОВ,
генеральный директор ППК «Фонд развития территорий»:

«К ключевым проектам, реализуемым за счет бюджетных кредитов, относится модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Например, в Александрове Владимирской области благодаря ИБК в 2023 году введены в эксплуатацию восемь котельных общей мощностью 26,74 МВт. В Чебоксарах Чувашской Республики построены первый и третий этапы магистральной дороги районного значения протяженностью 2,7 км. Она обеспечит транспортную связь внутри развивающегося жилого района «Новый город». В Карачаево-Черкесской Республике ввели новую горнолыжную трассу длиной более 1 км в туристско-рекреационном комплексе «Домбай». Она оборудована всем необходимым для спортивного отдыха. В настоящее время ею активно пользуются туристы, спортсмены и любители».



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