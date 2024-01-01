Укрощение строптивых на русский лад

Предубеждение о том, что сиквел априори не может быть лучше первой части, ломает «Холоп–2». Многие из тех, кто уже успел посмотреть продолжение истории про перевоспитание мажоров, отмечают, что второй фильм и масштабнее, и глубже первого. Из противоположного лагеря звучат претензии, что сюжет вторичен, повторяет ту же фабулу, но, с другой стороны, а что вы хотели? Сиквел — это всегда те же герои в новых обстоятельствах или те же истории с другими персонажами.

«Я никогда не снимал продолжений. К продолжениям успешных фильмов зрители всегда относятся с особым вниманием и повышенными требованиями. Они хотят видеть все то, что им понравилось в первой части, но и испытать что-то новое от второй, — рассуждал в интервью телеканалу «Россия» режиссер-постановщик Клим Шипенко. — Юмор и зрелищность — главные компоненты франшизы. Но мы не забываем также о том, что это поучительное и глубокое кино».

Режиссер — Клим Шипенко,

продолжительность — 120 минут,

места съемок: Москва, Санкт-Петербург, Псковская область

Дочки-матери

Во втором «Холопе» испытаниям подвергают сразу трех человек: опять-таки Гришу в исполнении Милоша Биковича (недоработал с ним психолог Лев Арнольдович), дочь федеральной чиновницы Катю Новикову (Аглая Тарасова), да и самой чиновнице (Наталья Рогожкина) порция воспитания тоже достанется. Тема отцов и детей здесь звучит ярче, чем в первом фильме, но все через ту же призму. Родители изо всех сил строят карьеру, пытаются заработать все деньги мира, чтобы их дети ни в чем не нуждались, а потом вдруг осознают, что сын или дочь отдалились, стали чужими и на них невозможно повлиять. Потому что у детей было все, кроме внимания родителей. И, может быть, из всех слоев и смыслов фильма самый важный именно этот, где мать и дочь заново обретают друг друга?

Понятно, что Татьяне Васильевне проще закрыть глаза на все выходки взрослой дочери, «отмазать» от наказания, чем взяться за ее перевоспитание. Да и без помощи Льва Арнольдовича в таком возрасте ничего бы не получилось: только увеличилась бы пропасть между Катей и мамой. Это было дерзкое, но просто блестящее решение — «заточить» Татьяну Васильевну в винном погребе, чтобы у нее наконец-то появилось время взглянуть на собственную дочь. И по этим, возможно, самым сильным сценам в фильме, когда мать наблюдает за Катей, понятно, что обе дамы небезнадежны, с ними можно работать. У Кати все-таки доброе сердце, и Лев Арнольдович пытается до него достучаться. Те, кто сталкивался с «золотой молодежью» в жизни, понимают, как сложно что-то разглядеть в этих людях за невероятно раздутым эго.

Конечно, Кате, чтобы сбросить все ее настройки до «заводских», нужно пройти больше испытаний, чем Татьяне Васильевне, которая все-таки чиновницей не родилась. Было время, когда она еще занималась дочерью, вместе с ней шила наряды для кукол — об этом с ностальгией перед балом во дворце вспомнит Катя.

Фильм начинается, как первый «Холоп»: с таких же мажорских выходок, перемещения в деревню ХIХ века, но дальше уходит совсем в другую сторону. И если Гриша должен был совершить подвиг во имя любви, то с Катей ситуация сложнее, все докручивают до возможной измены Родине. «Она с 12 лет просила отправить ее за границу, но мне по работе было неудобно», — объясняет Льву Арнольдовичу Татьяна Васильевна, глядя в экран. А там Катя рассказывает Грише, что любит Францию и не имеет ничего против прихода Наполеона в Россию, ведь тогда «Франция будет здесь».

Еще в начале фильма Катя в бизнес-классе самолета, летящего из Дубая в Москву, предлагает развернуть борт: «Неужели все хотят возвращаться в эту «Рашку»? А полетели в Париж, устриц пожрем!» Чем хороши крепкие сценарии, так это тем, что в них у героев не бывает случайных фраз.

Потому в конце фильма так понятны эмоции мамы, которая наблюдает, как дочь, пленницу французов, ведут в походный шатер Наполеона (Павел Деревянко), и Татьяна Васильевна с ужасом понимает, что до предательства Отечества у Кати в прямом смысле — один шаг.

— Она, поди, и слова такого не знает — родина, — рассуждают актеры в аппаратной.

— Да нет, почему же? Есть такой клуб в Хамовниках!

Тема веры в своих детей, поднятая в первом фильме, здесь обретает новые грани.

«Берегите женщин, женщин берегитесь…»

Первый «Холоп», как на двух китах, держался на Милоше Биковиче и Иване Охлобыстине. Лев Арнольдович борется с Гришей ради него же самого. Все остальные персонажи хороши, но вторичны. В новой картине «в полный рост» встают герои Марии Мироновой и Александра Самойленко, и авторы фильма не жалеют экранного времени, чтобы показать развитие их семейных отношений. Тем более их история более понятная и «живая», чем роман Кати и Гриши. Кстати, актриса Аглая Тарасова — бывшая возлюбленная Милоша Биковича, они встречались два года и вместе снимались в фильме «Лед». Сложно представить, каково это — играть любовь, когда вы расстались пять лет назад.

Останься Гриша конюхом, как в первой части, Катя на него и не взглянула бы, а тут богатый граф с роскошной недвижимостью в виде дворца в Царицыно, к тому же молодой и привлекательный. С Катей все понятно, но что Гриша в ней нашел, зная ее бэкграунд? Или подобное тянется к подобному? Впрочем, вся эта история не про любовь, а про эгоизм, и большую ставку на чувства Катерины Лев Арнольдович и не делает:

— Надо работать с главным качеством женщины! Это что?

— Глупость?

— Ревность?

— Нет, вера в чудо!

Надо отдать должное сценаристам — нам объяснили, куда делась Лиза, возлюбленная Гриши из первой картины. Да и логика действия присутствует. Хорошо выстроена вся драматургия с новыми поворотами: возвращением в проект Льва Арнольдовича, переездом из деревни во дворец, появлением разгневанной мамы, приходом французов. Мы видим разницу в подходах к перевоспитанию мужчины и женщины: Катю не секут розгами, как Гришу в первой части, не вешают, а пытаются сжечь. Если вспомнить инквизицию, охоту на ведьм, то все просто по «классике жанра».

За юмор в фильме по-прежнему отвечает герой Ивана Охлобыстина, и, возможно, многие его фразы уйдут в народ: «Что женщина ценит больше, чем сказку? Правду!»

Три эпических сцены держат фильм, как три кита

«Холоп-2» начинается с экшн-сцены и так же мощно заканчивается: кульминация — и короткая развязка в два эпизода. Возможно, немного затянута сцена бала, но как же красиво все подано! От танцующих Биковича и Тарасовой взгляд не отвести! Это снаружи дворец графов Достоевских «изображает» московская усадьба Царицыно, но снимали в интерьерах Мраморного дворца в Петербурге.

«Это был удивительный опыт, потому что, на мой взгляд, дворцы — это такая квинтэссенция всей нашей русской культуры, — говорит Диана Угрюмова, второй режиссер. — И пока это есть, пока это сохраняется, это точно нужно снимать. Я была бесконечно счастлива, что мы поехали снимать дворцовую часть в Петербург».

Во втором фильме три по-настоящему захватывающих сцены: гонка на катерах по Неве в самом начале, когда Катя въезжает в летнее кафе, бал и бой с французами. Сражение снято «живой», субъективной камерой, без штатива, с крупными планами, потому возникает ощущение, что зритель там вместе с Катей, и непонятно, куда бежать. Стрельба, взрывы, дым, кони, где свои, где чужие?! Причем мы понимаем, что это все реконструкция, но все равно переживаем и за умирающего Гришу, и за рыжего Прошку (Сергей Соцердотский), который чудо как хорош в гусарском мундире. Съемочная группа привлекла 300 реконструкторов и 50 кавалеристов. Конечно, это не «Война и мир», но ведь и цели не было показать Бородинскую битву — это всего лишь один из боев Отечественной войны 1812 года. Главное, что Кате хватило впечатлений и от того, что она увидела на построенной 540-метровой декорации с холмами и окопами. Создатели картины рассказывали, что приглашенные участники исторических клубов настолько вжились в роль, что отдавали друг другу команды на французском даже за кадром. И, конечно, интриговал финал: как Катя поймет, что она не попадала в прошлое, и отреагирует на весь этот спектакль?

Зрители смотрят и спорят

Самое главное, что зрители хотят говорить о фильме. Стоило Роману Загуменному, известному в Чувашии ведущему торжественных мероприятий и экскурсоводу, поделиться своими впечатлениями в соцсети, как его подписчики тут же подхватили обсуждение.

«Мне зашел. Считаю, что лучше первой части. Деревянко как всегда бесподобен, даже в эпизодической роли», — написал Роман.

«Насчет «Холопа-2» полностью согласен, — поддержал Романа Руслан Крылов. — Получился интереснее первой части. Впечатлили масштабные сцены».

«А мне «Холоп-2» не зашел. Первая часть впечатлила больше, — возразила Анжелика Григорьева. — Игра главной героини была не столь убедительна, на мой взгляд. Но в целом идея замечательная».

«Ну что сказать про игру главной героини — бездарно, скучно и предсказуемо… По 10-балльной поставил бы троечку», — откликнулся Роман Романов уже на мою просьбу поделиться впечатлениями.

«Холоп 2» посмотрела, понравилось, не пожалела. И даже было смешно. Интересно, что публика была прямо самых разных возрастов, и я слышала хорошие отзывы в зале. Кто-то даже сказал, что лучше первого фильма, видимо, был под впечатлением», — написала Татьяна Королева.

Роман Загуменный теперь хочет пересмотреть кино, чтобы углубиться в некоторые детали: как это было снято. Гонка на катерах напомнила ему эпизод из фильма «Ограбление по-итальянски», где вот так же герои уходили от погони по каналам Венеции. Эту сцену, а также бал и бой он тоже считает самыми мощными в картине. «Хорошо проработанные роли, удачный подбор актеров, — говорит Роман. — Третий «Холоп» должен быть, и желательно про чиновников, где берут какого-нибудь зажравшегося чинушу и отправляют в деревню или, может, еще куда-то».

Концовка намекает на продолжение истории. Если оно будет талантливо снято, с новыми сюжетными поворотами, другими локациями и снова сыграет на обостренном у русского народа чувстве справедливости, то и третий фильм сможет собрать залы. Главное, чтобы создатели не погнались за коммерческим успехом, а сделали кино со смыслом, попадающее в нерв общества, чтобы не смазать эффект от первых двух картин.